Ulm

vor 53 Min.

Onlineshop: Müller liefert jetzt auch nach China

Plus Kunden in China können jetzt direkt bei der Ulmer Drogeriemarktkette Müller in Deutschland bestellen. Was das Unternehmen damit bezweckt.

Von Rebekka Jakob

Der Ulmer Drogeriekönig Erwin Müller liefert seine Waren aus Deutschland jetzt nach Asien: Ab sofort können Kunden aus China über den Müller Cross Border ECommerce Shop der Onlineplattform JD.com Müller Produkte direkt aus Deutschland bestellen, heißt es aus dem Unternehmen. Die Lieferfristen sind dabei ehrgeizig gesetzt.

