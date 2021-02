15:34 Uhr

Unbekannte Person beschädigt Auto in Illertissen und flieht

Eine unbekannte Person ist mit ihrem Auto nach einem Parkrempler in Illertissen geflüchtet.

Zeugen haben am Mittwochabend im Tiefenbacher Weg in Illertissen einen Verkehrsunfall beobachtet. Gegen 18.30 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Opel Astra rückwärts in eine Parklücke und kollidierte dabei mit einem abgestellten Auto. Das teilt die Polizei mit.

Die Ermittlungen der Polizei Illertissen dauern an

Nach dem Zusammenstoß fuhr die unbekannte Person aus der Parklücke heraus, wendete und entfernte sich vom Unfallort. Die Zeugen versuchten, den Opel aufzuhalten. Dies misslang allerdings. Zwar konnten sie das Kennzeichen des flüchtenden Autos an die Polizei übermitteln, aber weder die unbekannte Person, noch das Auto wurden bisher ausfindig gemacht. Die Ermittlungen dauern weiter an. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf ungefähr 500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (AZ)

