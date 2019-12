14:00 Uhr

Unbekannte randalieren in einer Garage in Vöhringen

Die Polizei in Illertissen ermittelt gegen Unbekannte, die in einer Garage in Vöhringen randaliert haben.

Unbekannte sind in eine Garage in Vöhringen eingedrungen und haben Gartengeräte umgekippt. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch.

Aus dem Schlaf geschreckt ist ein Hauseigentümer, als er gegen 3 Uhr nachts einen lauten Schlag hörte. Wie er am nächsten Tag bemerkte, waren in der offenstehenden Garage mehrere Gartengeräte umgekippt und ein Blumentopf mutwillig beschädigt worden. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Sonntag.

Polizei sucht Zeugen

Unbekannte drangen unerlaubt in die Garage des Einfamilienhauses in der Brandstraße in Vöhringen ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20 Euro. Entwendet hatten der oder die Täter nichts. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Zeugen können unter der 07303/96510 melden.

