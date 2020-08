vor 30 Min.

Unbekannte treten in Illertissen Außenspiegel von Autos ab

Gleich bei mehreren Autos in Illertissen wurden die Außenspiegel abgetreten.

In der Nacht von Sonntag auf Montag traten zwei Männer in Illertissen bei mehreren Autos die Außenspiegel ab. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Illertissen mehrere Autos beschädigt.

Um 23.50 wurden die zwei Männer in der Anton-Kanz-Straße beobachtet, wie sie an einem geparkten Auto den Außenspiegel abtraten. Dem Polizeibericht zufolge zogen die beiden danach weiter und beschädigten in der Spitalstraße auf die gleiche Weise mehrere geparkte Autos.

Die Männer nach Angaben vom Zeugen waren etwa 20 Jahre alt. Einer von ihnen war 1,75 Meter groß, hatte einen kurzen Vollbart und trug einen grauen Pulli und weiße Schuhe. Der von den beiden angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1100 Euro. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 an die Polizeiinspektion Illertissen zu wenden. (az)

