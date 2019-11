vor 23 Min.

Unbekannte zündeln in alter Fabrikhalle

Am Sonntagabend war Rauch im Bereich einer leer stehenden Lagerhalle in der Wilhelm-Walker-Straße zu riechen. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei.

In einer leer stehenden Halle in Illertissen haben Unbekannte ein Feuer entfacht. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Am Sonntagabend war Rauch im Bereich einer leer stehenden Lagerhalle in der Wilhelm-Walker-Straße zu riechen. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Die Beamten stießen in einem ehemaligen Aufenthaltsraum die Ursache des Geruchs.

Halle in Illertissen: Unbekannte zünden Zeitungen an

Auf einem alten Tisch lagen angekokelte Zeitungen. Sie waren offensichtlich kurz zuvor mit Mineralwasser gelöscht worden. Der Spurenlage zufolge wird das verlassene und frei zugängliche Gebäude offenbar von Jugendlichen zum Aufenthalt genutzt. Die Polizei Illertissen sucht deshalb Zeugen. Sie fragt: Hat jemand am späten Sonntagnachmittag oder am frühen Sonntagabend etwas Auffälliges in diesem Bereich beobachtet? (AZ)

Kontakt: Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

Weitere Meldungen aus dem Blaulicht-Report:

Themen folgen