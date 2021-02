15:27 Uhr

Unbekannter fährt in Illertissen gegen Auto und flüchtet

Eine Frau konnte in Illertissen beobachten, wie jemand gegen ihren geparkten Wagen fährt. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Fahrer eines weißen Kleinwagens.

Am Samstagabend wurde im Eschenweg in Illertissen ein geparktes Auto angefahren. Die oder der verantwortliche Fahrer beziehungsweise Fahrerin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die Personalien ordnungsgemäß anzugeben. An dem angefahrenen Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Die geschädigte Fahrzeughalterin konnte noch einen Pkw unmittelbar nach dem deutlich hörbaren Kollisionsgeräusch davonfahren sehen. Gegenüber der Polizei beschrieb sie den Wagen als einen weißen, 2-türigen Kleinwagen mit rosafarbenem Kennzeichenhalter und vermutlich Neu-Ulmer Kennzeichen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, das oben beschriebene Fahrzeug kennen oder sonstige Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter 07303/96510 melden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen