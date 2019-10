vor 22 Min.

Unbekannter pinkelt an Haustüre: Polizei sucht Zeugen

Eine Pfütze aus Urin ist in der Nacht zum Dienstag vor einem Geschäftsgebäude in der Apothekerstraße in Illertissen hinterlassen worden. Nun ermittelt die Polizei.

Eine Pfütze aus Urin ist in der Nacht zum Dienstag vor einem Geschäftsgebäude in der Apothekerstraße in Illertissen hinterlassen worden. Nun ermittelt die Polizei. Spuren seien vor Ort gesichert worden, heißt es. Der Täter oder die Täterin ist unbekannt. Zeugen des Vorfalls werden aufgerufen, sich zu melden.

Wildpinkler verstoßen in Illertissen gegen eine Satzung

Ein Sachschaden sei dadurch zwar nicht entstanden, dass der oder die Unbekannte gegen die Eingangstüre urinierte. Dennoch könnte die Tat ein rechtliches Nachspiel haben. So könnten etwaige Reinigungskosten geltend gemacht werden, sagt Alexander Kurfürst, der stellvertretende Leiter der Illertisser Polizei auf Nachfrage. Ebenso komme der Straftatbestand der "versuchten Sachbeschädigung" in Betracht. Zudem sei bei derartigen Verhaltensweisen grundsätzlich nicht auszuschließen, dass der Täter vorsätzlich handelt - etwa um den Besitzer eines betreffenden Grundstücks zu demütigen. So etwas sei möglicherweise als Beleidigung zu werten. Darüber hinaus verstoßen sogenannte Wildpinkler in Illertissen gegen die dort geltende Satzung der Stadt.

Kontakt: Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

