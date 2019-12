vor 42 Min.

Unbekannter touchiert Auto in Illertissen und macht sich aus dem Staub

Das Auto einer 45-jährigen wurde in Illertissen beschädigt. Der Schaden: 2000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine 45-jährige Frau hat am Freitagvormittag beobachtet, wie sich ein Unbekannter auffällig an ihrem Auto umsah. Sie hatte ihren Wagen in der Hauptstraße in Illertissen geparkt und konnte ihn vom Fenster aus sehen.

Als die Frau zum Auto ging, stellte sie fest, dass es angefahren worden war. Dem Polizeibericht zufolge entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 07303/96510 entgegen.

