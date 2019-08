13:00 Uhr

Unbekannter wirft glühende Kohlen gegen Haus

Ein Unbekannter warf in der Zeit zwischen 22.45 und 23 Uhr vier glühende Kohlestücke gegen die Fassade des Hauses.

Der Eigentümer kann die Geschosse rechtzeitig löschen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Heiße Wurfgeschosse haben am späten Sonntagabend ein Haus in der Albrecht-Dürer-Straße in Tiefenbach getroffen. Dies meldet die Polizei.

Wurfgeschosse waren so groß wie Tennisbälle

Ein Unbekannter warf in der Zeit zwischen 22.45 und 23 Uhr vier glühende Kohlestücke gegen die Fassade des Hauses. Sie waren tennisballgroß. Eine Brandgefahr bestand dadurch laut Polizei nicht. Der Hauseigentümer konnte die Geschosse mit Wasser löschen. Auch ein Sachschaden sei dabei nicht entstanden. Die Polizei ermittelt deshalb wegen versuchter Sachbeschädigung. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Täter.

Meldungen dazu nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

