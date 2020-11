vor 32 Min.

Unfall bei Vöhringen: Ausweichmanöver geht schief

Einer Autofahrerin gelingt es noch, einem Hindernis auszuweichen. Danach prallt sie aber auf das Auto vor ihr.

Ein Autofahrer hat am Samstag bei Vöhringen einen anderen Wagen übersehen und so einen Auffahrunfall verursacht. Der 42-Jährige war gegen 12.20 Uhr mit seinem Opel auf der Werner-von-Siemens-Straße in nordöstliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur ST 2031 wollte er rechts nach Vöhringen abbiegen. Da für ihn das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ galt und hohes Verkehrsaufkommen auf der Staatsstraße herrschte, musste der Opel-Fahrer warten. Nach einiger Zeit tastete sich der 42-Jährige mit seinem Auto langsam in die Kreuzung hinein. Dabei hatte er wohl den Nissan übersehen, der sich auf der vorfahrtsberechtigten ST 2031 aus Richtung Senden kommend genähert hatte.

Dem 64-jährigen Nissan Fahrer gelang es noch dem Opel nach links auszuweichen. Eine 46-jährige Skoda-Fahrerin, die hinter dem Nissan unterwegs war, wich ebenfalls nach links aus. Sie konnte die Kollision mit dem Opel verhindern, prallte dann aber auf den Nissan, der vor ihr abgebremst hatte. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Autos wurde jedoch beide beschädigt. Der Skoda im Frontbereich in Höhe von circa 5000 Euro, der Nissan am Heck in Höhe von etwa 6000 Euro, so schätzt die Polizei. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Der 42-Jährige sieht nach Angaben der Polizei wegen Missachtung der Vorfahrt einer Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gemäß der Straßenverkehrsordnung entgegen, die 46-Jährige einem Verwarnungsgeld aufgrund des unzureichenden Sicherheitsabstands. (az)

