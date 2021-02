vor 16 Min.

Unfall in Babenhausen: Balken fällt Bauarbeiter auf Bein

Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstag auf einer Baustelle in Babenhausen ereignet.

Ein Arbeitsunfall hat sich in Babenhausen ereignet. Ein junger Mann wurde dabei verletzt, als ihm ein Balken aufs Bein fiel.

Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstag auf einer Baustelle in Babenhausen ereignet. Laut Polizei zog sich ein 18-jähriger Arbeiter in den Morgenstunden eine Schienbeinfraktur zu.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge fiel während Zimmermannsarbeiten im Dachstuhl ein Balken von zwei Böcken herunter und traf den jungen Mann am Bein. Nach der Bergung durch die Freiwillige Feuerwehr Babenhausen wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen ins Klinikum Memmingen gebracht. (AZ)

