Einbrecher scheitert an Sicherheitstüre eines Bürogebäudes in Unterroth

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben versucht, in ein Bürogebäude in Unterroth einzusteigen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen versucht, in ein Bürogebäude in Unterroth einzubrechen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen Samstag, 18. September, 16 Uhr, und Donnerstag, 23. September, 8 Uhr, im Bereich In der Wanne. Eine Person, die berechtigterweise Zugang zu dem Gebäude hatte, entdeckte entsprechende Hebelspuren an der Zugangstüre.

Versuchter Einbruch in Unterroth: Keine Beute, aber Sachschaden

Die polizeiliche Spurensicherung bestätigte den Verdacht: Der oder die Unbekannten müssen mit einem Werkzeug versucht haben, die Sicherheitstüre aufzuhebeln. Das Unterfangen scheiterte, auch wegen der massiven Bauweise. So entstand kein Beuteschaden. Der angerichtete Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

