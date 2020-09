16:41 Uhr

Vier Verletzte bei Unfall auf A7 bei Illertissen

Insgesamt vier Menschen sind bei einem Unfall auf der A7 am Montagnachmittag verletzt worden.

Plus Ein Unfall auf der Autobahn hat am Montagnachmittag zeitweise den Verkehr in Richtung Süden lahmgelegt. Der Rückstau reichte bis zum Dreieck Hittistetten zurück.

Von Wilhelm Schmid

Zeitweise ging nichts mehr auf der Autobahn A7: Ein schwerer Unfall hat am Montagnachmittag den Verkehr in Fahrtrichtung Süden zwischenzeitlich lahmgelegt. Mehrere Menschen mussten ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr wenige hundert Meter südlich des Parkplatzes „Reudelberger Forst Ost“, genau unter den großen Hochspannungsleitungen, die dort die Autobahn überqueren. Hier kam es zum Zusammenstoß von drei Autos, die alle total beschädigt wurden. Eines der Fahrzeuge blieb erst knapp hundert Meter entfernt stehen, ein weiteres Fahrzeug stand gegen die Fahrtrichtung auf der linken Spur, und das dritte Auto lag ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben.

Unfall auf der A7: Der Hergang ist noch unklar

Über den Unfallhergang und zur Schadenshöhe konnte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten am späten Montagnachmittag noch keine Angaben machen, da die Ermittlungen noch im Gange waren. Fest steht, dass drei Personen leicht und eine mittelschwer verletzt wurden. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen, einem Notarzt und einem Einsatzleiter vor Ort. Die Feuerwehren Vöhringen und Weißenhorn sicherten die Unfallstelle ab und waren bei den Aufräumungsarbeiten behilflich.

Nachdem das auf der linken Spur stehende Unfallfahrzeug beiseitegeschoben worden war, konnte dieser Fahrstreifen freigegeben werden, sodass der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Dennoch hatte sich ein Stau gebildet, der bis zum Dreieck Hittistetten zurückreichte. Erst am späteren Nachmittag normalisierte sich die Verkehrslage wieder. Zuvor war es auf sämtlichen Ausweichstrecken zwischen Vöhringen und Illertissen in Richtung Süden ebenfalls zu Staus gekommen.

