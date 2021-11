Diebische Paare in Vöhringen unterwegs

Gleich drei Pärchen werden in Vöhringen beim Ladendiebstahl erwischt. In einem Fall ist auch ein Messer im Spiel.

Die Polizei hatte es am vergangenen Samstag in Vöhringen mit gleich zwei Diebespaaren zu tun. Gegen 13.45 Uhr wurde ein junges Ehepaar im Alter von 20 und 21 Jahren in einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße beim Ladendiebstahl ertappt. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie die beiden Waren im Gesamtwert von 32 Euro einsteckten und damit den Kassenbereich passierten ohne zu bezahlen.

Gegen 18.30 Uhr wurde ein weiteres Ehepaar, 21 und 41 Jahre alt, ebenfalls durch den Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie Alltagsgegenstände im Wert von 73 Euro durch den Kassenbereich schmuggeln wollten. Im Unterschied zum ersten Fall kommt hier strafverschärfend hinzu, dass der Mann ein Taschenmesser bei der Tatausführung mit sich führte, so die Polizei.

Auch zwei Frauen sind am Samstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße beim Klauen erwischt worden: Eine 21-Jährige und eine 43-Jährige passierten hintereinander den Kassenbereich und hatten jeweils Süßwaren im Wert von fünf Euro bei sich. Dies wurde ebenfalls zur Anzeige gebracht. (AZ)