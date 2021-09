Vöhringen

Dieser Brunnen in Vöhringen ist Kunst – und er verbindet Kultur und Kirche

Die Wasserachse in Vöhringen ist im Zuge des Baus des Kulturzentrums entstanden. In der Planungsphase gab es auch Kritiker.

Plus Die Wasserachse am Vöhringer Kulturzentrum ist Beispiel für die Verbindung von Kultur und Kirche. Sie ist aber auch die staatliche verordnete Kunst am Bau.

Von Ursula Katharina Balken

Wie wichtig Brunnen waren, wussten bereits die Altvorderen. Bevor Wasserleitungen in jedem Haus zur Selbstverständlichkeit wurden, dienten sie als zentrale, lebenswichtige Wasserspender. Brunnen - ob alt oder neueren Datums - werden heute gehegt und gepflegt, man schmückt sie mit Blumen oder wie im Fall der Vöhringer Wasserachse mit Licht. Mit diesem lang gestreckten Wasserlauf zwischen Wolfgang-Eychmüller-Haus und Michaelskirche hat die Stadt Vöhringen aber auch eine gesetzliche Verpflichtung erfüllt.

