Vöhringen

Grundschule Vöhringen-Nord hat ein neues Führungsduo

Sie bilden das neue Führungsduo an der Grundschule Nord in Vöhringen: links die neue Rektorin Ulrike Patzner-Duschler, rechts Konrektorin Martina Walther.

Plus Ulrike Patzner-Duschler ist neue Rektorin an der Grundschule Nord in Vöhringen. Mit Martina Walther steht ihr eine promovierte Konrektorin zur Seite.

Von Ursula Katharina Balken

Die Grundschule Nord in Vöhringen hat eine neue Rektorin. Ulrike Patzner-Duschler tritt die Nachfolge von Herrmann Baur an, der jetzt im Ruhestand ist. Sie war zuletzt an der katholischen Grundschule St. Michael in Neu-Ulm tätig. An ihrer Seite hat sie als Konrektorin Martina Walther. Diese war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Erlangen-Nürnberg im Bereich Lehrerausbildung tätig und zuletzt Lehrerin an einer Grundschule in Senden. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt die neue Schulleiterin, was ihr wichtig ist.

