Vöhringen

vor 17 Min.

Stadtentwicklung und Wieland-Werke: Wofür der Brunnen in Vöhringen steht

Plus Es sollte kein Vöhringer Manneken Pis werden. Für das Stadtcenter wurde stattdessen ein Brunnen mit vielen Bezügen zur Firma Wieland geschaffen.

Von Ursula Katharina Balken

Menschen flanieren durch das Stadtcenter, kaufen im Supermarkt Waren für den täglichen Bedarf. Eine Pizzeria und eine Bank vervollständigen das Angebot. Wer müde vom Shoppen und Schauen ist, ruht sich auf einer Bank an einem Brunnen aus. Das ist eine nette Vorstellung, doch diese Szenerie ist Vergangenheit. Das Stadtcenter, entstanden in den Jahren 1982 bis 1985, hat seine angedachte Funktion als neuer Mittelpunkt von Vöhringen verloren. Die Ulmer Straße hat ihm den Rang abgelaufen. Aus den Geschäften sind Wohnungen geworden. Allein der Brunnen steht unverrückbar an seinem Platz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen