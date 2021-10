Unbekannte beschädigen Laternenmast und Gartentürchen in Vöhringen

Ein Gruppe bislang unbekannter Männer hat in der Illerzeller Straße Dinge mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen, vermutlich im Zeitraum zwischen 4 und 6 Uhr, einen Lichtmasten sowie ein Gartentürchen im Bereich der Illerzeller Straße in Vöhringen mutwillig beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hörten Zeugen mehrere Männerstimmen. Da im Bereich des Tatorts auch Erbrochenes an einer Garagenrückwand festgestellt werden konnte, geht die Polizei davon aus, dass bei den unbekannten Tätern eine nicht unerhebliche Alkoholisierung vorgelegen haben könnte. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 100 Euro geschätzt. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter 07303/9651-0 entgegen. (AZ)