Vöhringen

vor 2 Min.

Was die Freien Wähler in Vöhringen anders machen würden

Plus Beim Projekt Neue Mitte und dem Hochwasserschutz haben die Freien Wähler in Vöhringen eigene Vorstellungen. Kritik wird an der Politik im Kreistag laut.

Von Ursula Katharina Balken

Die Freien Wähler in Vöhringen haben einen neuen Vorsitzenden: Sascha Frick tritt die Nachfolge von Peter Kelichhaus an, der im Frühjahr verstorben war. Bei der Jahreshauptversammlung im Sportpark stellte Frick eine positive Mitgliederentwicklung fest. Man habe die 50er Marke geknackt. Eine der Hauptaufgaben der FWG sollte ein gelungener Spagat zwischen Jung und Alt sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen