06:01 Uhr

Vöhringen feiert Europa und Bayern

Am 3. Oktober findet ein besonderer Festakt statt. Dabei werden auch Vertreter der Partnerstädte erwartet. Ein Blick in die Geschichte und über den Tellerrand.

Von Ursula Katharina Balken

„Sich kennen und verstehen lernen“ – so lautet das Motto Vöhringens für den Tag der Deutschen Einheit am Mittwoch, 3. Oktober. Und auch der Freistaat Bayern hat in diesem Jahr allen Grund zu feiern: Er besteht seit 100 Jahren. Die Stadt nimmt das zum Anlass, in bayerischem Ambiente im Saal des Wolfgang-Eychmüller-Hauses einen Festabend zu begehen. Dazu werden Vertreter aus den Partnerstädten Hettstedt, Vizille und Venaria Reale erwartet. „Wo befreundete Wege zusammenlaufen, da sieht die ganze Welt für eine Stunde wie Heimat aus“, zitiert Bürgermeister Karl Janson den Schriftsteller Hermann Hesse.

100 Jahre Freistaat – das verdanken die Bayern Kurt Eisner, einem Sozialdemokraten, der nach einer Friedenskundgebung 1918 den Bayerischen Freistaat ausrief. Mit den Worten „Bayern ist künftig ein Freistaat“ und mit der Verkündung des Frauenwahlrechts wurde das Land ins Leben gerufen, das heute wirtschaftlich prosperiert und zu den beliebtesten Bundesländern zählt. Eisner schaffte damals ohne Gewalt den Umsturz vom Königreich zur Republik. Er setzte sich für den Acht-Stunden-Tag ein und kandidierte für den Landtag. Sein Leben jedoch fand ein tragisches Ende: Er wurde 1919 von einem Rechtsradikalen erschossen.

Vöhringen leistete erste Hilfe

Weil Vöhringen mit Bürgermeister Karl Janson einen bekennenden Europäer an der Spitze hat, steht der Tag der Deutschen Einheit in der Stadt nicht nur unter dem Motto „Wir feiern Bayern“ – auch Europa soll in den Mittelpunkt gerückt werden. Im Zeichen einer zunehmenden Globalisierung sei der kulturelle Austausch enorm wichtig für eine gemeinsame Weiterentwicklung, so Janson, der nach seinem Amtsantritt fortsetzte, was unter dem damaligen Rathauschef Erich Josef Geßner begann: Es wurden Partnerschaften gegründet. „Das sind Bausteine für Europa“, sagt Janson. Vorurteile abzubauen sei wohl das wichtigste Argument für die Städtepartnerschaften.

Erste Bande wurden zu Zeiten der damals schon erheblich kränkelnden DDR nach Hettstedt in Sachsen-Anhalt geknüpft. Die Kommune war bekannt für ihren früheren Kupferabbau. Die Stadt Vöhringen leistete gleich nach der Wende „erste Hilfe“, sie unterstützte den Aufbau zu einer modernen Verwaltung. Der spätere Bürgermeister Jürgen Lautenfeld, heute nicht mehr im Amt, wird wohl nie vergessen, wie sehr Vöhringen beim Aufbau Hettstedts zu einer modernen Stadt Hilfestellung geleistet hat.

Unter Bürgermeister Janson kam dann die Verbindung mit Vizille zustande – eine Stadt mit großer Geschichte, die wiederum eng mit der französischen Revolution verbunden ist. Zeitweise diente das Schloss als Sitz des französischen Präsidenten in der jungen ersten Republik. Vizille, in den französischen Alpen gelegen, ist umgeben von einem großen Naturschutzgebiet.

Die dritte Partnerstadt im Bunde ist Venaria Reale im Piemont, nahe Turin. Es gibt historische Sehenswürdigkeiten wie den Königspalast Reggia di Venaria Reale. Technik wurde in der Nähe Turins schon immer großgeschrieben. Die Stadt besitzt einen der ältesten Flugplätze Italiens. 1909 startete dort das erste im Land entwickelte Flugzeug.

Wie Janson im Gespräch sagt, seien Grenze und Berliner Mauer Vergangenheit, die Geschichte habe sie überwunden. Doch bedauerlicherweise gebe es immer noch Mauern in den Köpfen mancher Menschen. „Sie zu überwinden, ist jeder von uns aufgefordert.“

Die Stadt Vöhringen will mit einem bunten Programm am 3. Oktober einen Akzent setzen. Der Festakt wird umrahmt von der Stadtkapelle. Zu Gast sein wird außerdem die „Königlich Bayerische Waschhausvereinigung“, zwei Musiker, die es trefflich verstehen, Gäste auf ihre Art zu unterhalten. Der Abend, so Janson, stehe im Zeichen der Freundschaft und Begegnung.

Info: Der Festabend „Wir feiern Bayern“ – „Wir feiern Europa“ findet am Mittwoch, 3. Oktober, im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

