Vogtmühlen Illertissen: Die nächste Generation bereitet sich vor

Plus Seit mehr als 300 Jahren betreibt die Familie Vogt ihre Mühlen - und trotzt den Umbrüchen der Branche. Sohn Albert will dafür sorgen, dass dies auch in Zukunft so bleibt.

Seit fast 325 Jahren wird in den Vogtmühlen in Illertissen Getreide gemahlen. Das Jubiläum steht im kommenden Jahr an. Und so wie es aussieht, ist trotz aller wirtschaftlichen Unwägbarkeiten im Allgemeinen und bei der Mühlenwirtschaft im Besonderen der Fortbestand des Traditionsunternehmens für die kommende Generation gesichert.

Juniorchef lässt sich in einer renommierten Schweizer Mühle ausbilden

Albert Christopher Vogt, gerade zwanzig Jahre alt geworden, hat seine Ausbildung zum Müller mit einem Spitzenergebnis absolviert. Für seine Ausbildung ist der junge Illertisser in die Schweiz gezogen. In Zürich lernte er in der „Swissmill“, einer der renommiertesten Mühlen Europas, sein Handwerk. Nun wird er noch die Meister- und die Technikerausbildung im Müllerhandwerk „draufsetzen“. Als fünfter Träger des Namens Albert Vogt will er dann in einigen Jahren den Betrieb an der Memminger Straße von seinem Vater übernehmen. Vogt will als Müller, so wie seine Vorfahren dies seit Jahrhunderten taten, die Region im Umkreis von heute rund 150 Kilometern mit Mehl für das „tägliche Brot“ versorgen.

Dass das aber gar nicht so einfach ist, wie es sich zunächst vielleicht anhört, belegen Zahlen des Bayerischen Müllerbundes: So besteht im Vergleich zu den rund 19000 Mühlen, die es 1950 in Deutschland gab, heute nur noch gut ein Prozent davon, nämlich 196. Unter diesen gehören die Vogtmühlen aber zu den größten, was etwa die Mahlmengen belegen. Dass von den Vogtmühlen gesprochen wird und nicht von der Vogtmühle – obwohl es sich tatsächlich um ein Unternehmen handelt – liegt übrigens daran, dass hier mehrere Mühlenbetriebe in einem vereint sind. In der Memminger Straße werden Weizen, Roggen und Kraft- beziehungsweise Mischfutter verarbeitet.

Auch für Müller gilt: Technisch immer auf dem neuesten Stand bleiben

Unter den genannten 196 Mühlen in Deutschland wird es wohl nur wenige geben, die seit mehr als drei Jahrhunderten im Besitz einer Familie sind. Die Linie der Mühlenbesitzer Vogt lässt sich in den Chroniken seit 1695 von Dietenheim über Jedesheim bis zum heutigen Standort in Illertissen verfolgen. Letzterer wurde Anfang des 20. Jahrhunderts bezogen. Damals befand sich die Mühle am Ortsrand; heute hat sie der Siedlungszuwachs längst eingeholt.

Und hier wird auch Albert Vogt „der Fünfte“ in einigen Jahren alles daran legen, durch ständiges „Am-Ball-Bleiben“ in Bezug auf Technik und Qualität den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Dazu wünscht er sich vor allem, dass sich junge Leute für den Müllerberuf entscheiden und dass in den Schulen besser über diese Ausbildungsmöglichkeit informiert wird. Gemeinsam mit einem guten Mitarbeiterstamm, der wegen bevorstehender Ruhestandseintritte in den kommenden Jahren zu einem erheblichen Teil verjüngt werden muss, wird er versuchen, dass der Betrieb sich von den Mitbewerbern abhebt.

Verbrauchern müssen umdenken

Das gilt auch für die Mühlentechnik, die er stets auf dem neuesten Stand halten muss. Um sich mit dem Betrieb im Markt zu behaupten, müssen nicht nur die vier hauseigenen Elektrizitätswerke am Mühlbach, die seit Jahrhunderten erneuerbare Energien erzeugen, gepflegt werden. Auch in Sachen weltweiter Vernetzung mit den führenden Anlagenherstellern müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, mit modernster Technik zu arbeiten. So erklärt Albert Vogt beispielsweise mit viel Engagement, wie es heute gelingt, das hochgiftige Mutterkorn und andere Verunreinigungen komplett aus dem angelieferten Getreide heraus zu filtern.

Sorgen macht ihm allerdings die Finanzsituation: Solange die Verbraucher im Supermarkt Industrie-Bäckereiprodukte möglichst billig einkaufen, fällt das Preisniveau. Während seiner Ausbildung ist ihm aufgefallen: „Die Wertschätzung guter Mühlen- und Bäckereiprodukte ist in der Schweiz wesentlich höher.“ Dort bezahlt man ganz selbstverständlich einen angemessenen Preis für gute handwerkliche Qualität. Damit kann diese auch weiterhin vernünftig angeboten werden. Albert Vogt junior ist aber fest entschlossen, diese Herausforderungen mit ebenso viel Können wie Mut und Tatkraft anzugehen und damit dem Leitbild der Vogtmühlen gerecht zu werden, das seine Eltern in sieben Punkten festgelegt haben. Darin werden unter anderem hohe qualitative und ethische Maßstäbe versprochen und diese Versprechen sollen auch in Zukunft gelten.

