03.05.2021

Vor 80 Jahren von Nazis ermordet: Das Schicksal des Vöhringers Karl Baur

Plus Ein sogenannter Stolperstein erinnert in Vöhringen an Karl Baur, der im Konzentrationslager in Dachau aus dem Leben gerissen wurde. Sein Todestag jährt sich am 3. Mai zum 80. Mal.

Von Ralph Manhalter

Millionen von Menschen wurden während der Zeit des Dritten Reiches von den Nazis verfolgt und brutal ermordet. Auch in der Region wurden Unschuldige deportiert. Einer von ihnen war der Vöhringer Karl Baur. Am 3. Mai jährt sich sein Todestag zum 80. Mal.

