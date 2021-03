12:02 Uhr

Vorfahrt missachtet: In Dietenheim hat es gekracht

In Dietenheim hat es am Mittwoch gekracht.

Zwei Autos sind am Mittwoch in Dietenheim zusammengestoßen. Ein Mann und eine Frau wurden bei dem Unfall verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend in Dietenheim gekommen. Gegen 20 Uhr fuhr ein 19-Jähriger im Röseweg in Richtung Gießenstraße. An der Einmündung zur Illertisser Straße missachtete der VW-Fahrer laut Polizei die Vorfahrtsregelung. Er fuhr in den Skoda eines 70-Jährigen, der dort unterwegs war.

Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Der 70-Jährige und seine 67-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie begaben sich selbst in ärztliche Behandlung. (AZ)

