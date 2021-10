Unfall in Wain: Mann fährt Kombi ins Heck

In Wain hat es am Sonntag gekracht. Ein Mann wurde bei einem Auffahrunfall leicht verletzt.

Nicht aufgepasst hat ein Mercedesfahrer am Sonntag in Wain. Gegen 10.30 Uhr fuhr der 69-Jährige auf der Straße L280 von Dietenheim nach Wain. Vor ihm war ein Kombi unterwegs. Dessen 38-jähriger Fahrer bremste an der Einmündung zur Kärtnerstraße, weil sich ein Auto näherte. Der 69-Jährige erkannte das laut Polizei zu spät und fuhr hinten auf.

Der Fahrer des Kombi trug bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen davon. Er suchte im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt auf. Das Auto des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Wain kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro. (AZ)