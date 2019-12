Warum den Bucher Markträten der Kragen platzt

Plus In der letzten Sitzung des Jahres bringt die UWG zwei Themen auf die Tagesordnung, die für den Rest des Gremiums längst abgeschlossen sind.

Zum Ende des Sitzungsjahrs hat es im Bucher Marktrat noch einmal gescheppert. Grund waren zwei Anträge aus den Reihen der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG). Die beiden Markträte Wolfram Dauner und Franz Eberl wollten Einsicht in das Gutachten, das die Verwaltung zum Fassadenanstrich des Kindergartens in Auftrag gegeben hatte. Eberl beantragte außerdem, einen ausführlichen, von einem Gutachter bestätigten Abschlussbericht.

Hintergrund der ersten Anfrage sind von der UWG aufgeworfene Kontroversen zu der verwendeten Farbe. Wie berichtet, warfen sie der Verwaltung vor, dass für den Außenanstrich unnötig gesundheitsgefährdende Farbe verwendet wurde. Um juristisch auf der sicheren Seite zu sein, gab die Gemeinde daraufhin ein Gutachten in Auftrag, das die Unbedenklichkeit der Farbe bestätigt hatte. Eberl und Dauner wollen dieses Gutachten nun sehen.

Räte diskutieren lauter als üblich

Bevor über die beiden Anträge heftig (bisweilen auch etwas durcheinander und lauter als üblich) diskutiert wurde, schickte Bürgermeister Roland Biesenberger eine Anmerkung vorneweg: Man könne zwar sagen, Akteneinsicht zu fordern, sei nicht so wild. Doch gehe es hier um eine prinzipielle Sache, nämlich die Umsetzung der Gemeindeordnung, laut der der Gemeinderat die Aufgabe hat, die gesamte Gemeindeverwaltung zu überwachen. Und zwar als kollegiales Organ, in dem jeder gleichberechtigt eine Stimme habe, sagte Biesenberger. Und: „Damit ist nicht gemeint, dass sich einzelne Gemeinderäte zu Untersuchungsrichtern berufen fühlen sollen.“

Die Mehrheit des Marktrats (alle außer die drei UGW-Räte) stimmte dann auch dafür, das Thema Farbe endlich ruhen zu lassen. Auch Gerhard Unglert ( CSU) konnte kein Verständnis dafür aufbringen, dass sich das Gremium noch mal mit der Thematik auseinandersetzen soll. Für ihn ist es abgehakt: „Da ist frei verkäufliche, nicht billige Farbe aufgebracht worden. Die ist überall ohne Warnhinweise erhältlich. Das einzige, was man nicht darf, ist sie zu trinken.“

Gegenüber der UWG kam der Vorwurf auf, dass sie das Gutachten, in das sie Einsicht fordern, für ihre Zwecke missbrauchen und weiter Stimmung gegen den Kindergartenbau machen wollen. Rainer Schmid (Freie Wähler Buch) forderte die UWG auf, ein eigenes Gutachten erstellen zu lassen, wenn sie ein Problem mit dem aktuellen Ergebnis hätten. Andreas Vogel (Freie Wähler Buch) wollte von Eberl und Dauner wissen, ob sie denn irgendeinen Grund hätten, Probleme bei dem Gutachten zu vermuten. Er bekam keine Antwort.

UWG verlangt Abschlussbericht zur Rothtalhalle

Auch für das Thema Rothtalhalle konnten sich die meisten Markträte nicht wieder erwärmen. Armin Machowetz (CSU) beantragte gar, das Thema endlich ein für alle Mal abzuschließen. Eberl hatte nach der Sanierung vor rund sechs Jahren Unregelmäßigkeiten vermutet zwischen dem, was die Malerfirma abgerechnet und dem, was tatsächlich gemacht wurde. Er hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, das ihm dann auch Recht gab. Infolgedessen floss auch Geld an die Gemeinde zurück. Die Bauleitung hatte Marktrat Horst Jehle inne. Er fertigte auch ein Abnahmeprotokoll an, das alle Mängel und gemachten Leistungen auflistet.

Inzwischen ist die Sanierungsmaßnahme auch im Rechnungsprüfungsausschuss abgeschlossen. Dort wurden auch das Abnahmeprotokoll und das Gutachten vorgelegt. Während das Projekt damit für die allermeisten Bucher Markträte erledigt ist, fordert Eberl seither immer wieder einen, wie er sagt, „richtigen Abschlussbericht“. Aus Jehles Sicht gibt es an dem Abnahmeprotokoll nichts auszusetzen: „Das ist eine VOB-konforme Sache.“

Heißt es entspricht der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Auch in diesem Fall fand Gerhard Unglert wieder deutliche Worte der Kritik: „Wenn ich ein Thema nach sechs Jahren immer wieder aufs Tablett bringe, dann hat das nichts mit normalen Umgang zu tun. Das ist ein Wahlkampf.“ Am Ende votierten alle Markträte, ausgenommen die drei UWG-Mitglieder, gegen Eberls Forderung, mit der auch im Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags bereits gescheitert ist.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier: