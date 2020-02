18:00 Uhr

Was bei den Babenhauser Kulturtagen 2020 geboten ist

Die Babenhauser Veranstaltungsreihe "Kultur rund ums Schloss" bringt zwei Monate lang Musik, Kabarett und Historisches auf die Bühne. Eine Übersicht.

Von Sabrina Schatz

Klein und hübsch: Das Theater am Espach in Babenhausen behalten Künstler, die dort auftreten, in guter Erinnerung. „Alle, die zu uns kommen, sagen: Ist das ein liebenswertes Theater. Solche gibt es nicht mehr viele“, erzählt Claudia Schäfer. Und so zieht sie diesen Trumpf auch immer gerne, wenn sie das Programm für die Kulturtage plant und Anfragen bei Künstlern stellt. Auch in diesem Jahr ist es ihr gelungen, eine ganze Reihe an Akteuren für Auftritte in Babenhausen zu begeistern. Den Kabarettisten Django Asül zum Beispiel. Oder die Band Slipped Disc, die schon in den vergangenen Jahren mitmachte. Die Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Kultur rund ums Schloss“ findet von Freitag, 24. April, bis Sonntag, 21. Juni, statt. Das Programm im Überblick:

Am Freitag, 24. April, setzen die Wellküren mit ihrem Programm „Abendlandler“ im Theater am Espach den Auftakt der Babenhauser Kulturtage 2020. Das Frauen-Trio vereint Volksmusik und Kabarett. Es entstammt der 17-köpfigen Volksmusikantenfamilie Well aus Günzlhofen , einer kleinen Gemeinde zwischen München und Augsburg . Organisatorin Claudia Schäfer sagt: „Die Wellküren waren schon mal da und haben sich sofort an Babenhausen erinnert.“

Die Classic-Rock-Band Slipped Disc aus der Region steht insbesondere für die Musik der 70er und 80er Jahre und „Songs für die Ewigkeit“. Sie tritt am Samstag, 25. April, im Saal des Gasthauses Rössle auf.

Die Wellküren eröffnen die Babenhauser Kulturtage.



Im Theater am Espach wird am Dienstag, 28. April, der Film „Das Meisingerhaus wird Haus der Geschichte “ gezeigt. Friedhelm Riemann hat die aufwendige Sanierung des geschichtsträchtigen Gebäudes in Babenhausen mit der Kamera dokumentiert.

Das Landestheater Schwaben gastiert am Samstag, 9. Mai, mit dem Brecht-Drama „Mutter Courage und ihre Kinder“ im Theater am Espach. Es handelt sich um eine der Theaterabo-Veranstaltungen.

Am Freitag, 15. Mai, sollen „Seelenklänge“ in der Jugendbildungsstätte zu hören sein. Sie stammen von Bernhard Monzel und Jörg Holik. Stilistisch bewegt sich das Duo zwischen den musikalischen Welten, ist dem Folk ebenso zugewandt wie dem Jazz oder Rock. Aktuell lassen die Musiker Eigenkompositionen erklingen, die aus der Feder von Monzel stammen und gemeinsam mit Holik arrangiert wurden.

Am Samstag, 16. Mai, gastiert das Illertisser Kammer-Kolleg-Orchester mit „Barock on stage“ im Ahnensaal des Fuggerschlosses Babenhausen .

Ein Musik- und Kulturfestival veranstaltet das Musikwerk Babenhausen (MuBab) am Sonntag, 17. Mai, im Schulzentrum. Ensembles der jüngeren Musikschüler eröffnen die Veranstaltung. Ein Abschlusskonzert gibt Einblick in alle Instrumentengruppen, wobei größere Ensembles und die MuBab-Big-Band ihr Können zeigen. Zwischendurch haben die Besucher die Gelegenheit, verschiedene Instrumente kennenzulernen.

Ebenfalls auf den Sonntag, 17. Mai, fällt der internationale Museumstag. Aus diesem Anlass öffnet einerseits das Babenhauser Technikmuseum „Mechanisch – Analog – Digital“ im Schulzentrum seine Türen (11 bis 16 Uhr). Andererseits kann das Fuggermuseum im Schloss Babenhausen besucht werden (10 bis 12 Uhr, 13 bis 18 Uhr). „Man glaubt nicht, wie viele in Babenhausen wohnen, aber noch nie im Fuggermuseum waren“, sagt Claudia Schäfer .

An Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 21. Mai, steht ein „festliches und virtuoses Konzert“ für drei Trompeten, Pauken und Orgel auf dem Programm. Das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble und Wilhelm Schneider spielen in der Pfarrkirche St. Andreas .

Politisches Kabarett bringt Django Asül am Sonntag, 24. Mai, auf die Bühne des Theaters am Espach. „Offenes Visier“ heißt sein Programm – und verspricht einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Auch Django Asül ist das Espach-Theater von einem früheren Auftritt bekannt.



Wer sich für die Historie Babenhausens interessiert, kommt am Donnerstag, 28. Mai, auf seine Kosten: Unter dem Titel „Alte Pfade als Wege für die Zukunft“ bietet Johann Kreuzpointner eine historische Führung durch den Ort an. Er will den Teilnehmern den Reiz der Wege abseits der B300 vermitteln (Treffpunkt: Am Anger). Spenden kommen dem Historischen Verein Babenhausen zugute. Im Anschluss an den historischen Rundgang findet in den Arkaden bei der Pfarrkirche die traditionelle Serenade statt – mit den Sängern von Quattro al dente (bei schlechtem Wetter in der Schlossremise). Diese Kombination – erst Interessantes zur Babenhauser Vergangenheit, dann Musikalisches fürs Gemüt – hat sich laut Schäfer bewährt und wird fortgesetzt.

„Die ganze Welt in himmelblau“: Diesen poetischen Titel tragen zwei Konzerte des Salonorchesters Babenhausen im Ahnensaal des Fuggerschlosses. Sie finden am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juni, statt.

Die Ticketpreise für die Veranstaltungen variieren, manche finden bei freiem Eintritt und mit der Bitte um Spenden statt. „Wir wollen Kultur anbieten, die für jeden erschwinglich ist“, sagt Claudia Schäfer . „Wir haben zum Glück Sponsoren, denen wir sehr dankbar sind. Ohne die könnten wir das nicht durchführen.“



Vorverkauf: Karten für Veranstaltungen im Rahmen der Babenhauser Kulturtage sind ab sofort bei Textil-Kast, Auf der Wies 10 in Babenhausen, erhältlich. Die Telefonnummer lautet 08333/93246. Programm-Flyer werden ausgelegt und verteilt.

