Weißenhorn-Bubenhausen

vor 47 Min.

Zimmerer stürzt in Bubenhausen von Dach und wird schwer verletzt

Ein Zimmerer hat sich am Dienstagnachmittag in Bubenhausen schwere Verletzungen zugezogen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Ende seines Arbeitstages rutscht ein Handwerker aus und fällt in Bubenhausen fünf Meter in die Tiefe. Ein Fangnetz kann den Sturz nicht verhindern.

