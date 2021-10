Weißenhorn

Diebe stehlen Autokennzeichen und steigen in Keller ein

In Oberhausen schraubt ein Unbekannter beide Kennzeichen von einem geparkten Auto ab, ein anderer Täter greift in Weißenhorn in ein Kellerabteil.

Ein unbekannter Täter hat sich in der Nacht auf Mittwoch eine ungewöhnliche Beute im Weißenhorner Stadtteil Oberhausen ausgesucht: Die Person entwendete nach Angaben der Polizei die beiden amtlichen Kennzeichen eines Autos, das ordnungsgemäß in der Von-Katzbeck-Straße geparkt war. Dabei wurde auch die Kennzeichenhalterung beschädigt. Der Schaden wird auf 50 Euro geschätzt. Diebstahl im Keller eines Hauses an der Kaiser-Karl-Straße in Weißenhorn In einem Mehrfamilienhaus in der Kaiser-Karl-Straße hat eine Diebin oder ein Dieb am Samstagnachmittag zwei Taschen im Gesamtwert von etwa 50 Euro entwendet. Diese befanden sich in einem Kellerabteil. Laut Polizei griff die Täterin oder der Täter durch die Gitterstäbe, durch die das Kellerabteil abgetrennt ist. (AZ) Lesen Sie dazu auch Illertissen-Tiefenbach Plus Vergiftete Hunde in Tiefenbach: Der Polizei fehlen Anhaltspunkte

