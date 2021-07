Weißenhorn

11:30 Uhr

Günzburger Straße in Hegelhofen wird wegen Bauarbeiten voll gesperrt

Nördlich von Hegelhofen wird in den nächsten Wochen eine neue Abbiegespur zum künftigen Baugebiet errichtet. In den Sommerferien muss die Staatsstraße deshalb gesperrt werden.

Plus Weil eine Abbiegespur in das neue Baugebiet eingerichtet wird, kommt es in den nächsten Wochen zu Behinderungen auf der Staatsstraße in Hegelhofen.

Von Jens Noll

Im Norden von Hegelhofen wird ein neues Baugebiet erschlossen. Dieses können Autofahrer künftig über eine neue Zufahrt von der Günzburger Straße aus erreichen. In den nächsten Wochen steht dafür der Bau einer neuen Abbiegespur auf dem Programm. Dies wirkt sich auf den Verkehr auf der Staatsstraße 2020 aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen