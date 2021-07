Mann will in Weißenhorn Baustoffe auf Kosten seiner Ex-Firma kaufen

Mit einer Lüge versucht ein Mann, in einem Baustoffhandel in Weißenhorn Waren im Wert von etwa 2000 Euro an sich zu nehmen. Doch der Schwindel fliegt auf.

Wegen des Verdachts des versuchten Betruges hat die Weißenhorner Polizei Ermittlungen gegen einen 40 Jahre alten Mann aufgenommen. Dieser versuchte unter einem Vorwand, an Waren aus einem Baustoffhandel zu gelangen. Der 40-Jährige wollte dem Polizeibericht zufolge am Dienstagvormittag in dem Geschäft in Weißenhorn Baustoffe im Wert von ungefähr 2000 Euro einkaufen.

Anruf beim vermeintlichen Aufraggeber deckt Betrugsversuch in Weißenhorn auf

An der Kasse gab der Mann an, die Waren für seinen Arbeitgeber und auf dessen Rechnung einzukaufen. Der Mitarbeiter der Baustoffhandlung wurde jedoch misstrauisch und rief den Inhaber der Firma, also den angeblichen Auftraggeber, an. Dabei stellte sich heraus, dass dieser niemanden zum Einkaufen geschickt hatte und der Kunde nicht mehr bei der Firma arbeitete. Der Mann verließ daraufhin das Geschäft ohne Waren. (AZ)

