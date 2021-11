Wütender Mann wirft in Weißenhorn eine Bierflasche gegen einen Zug

Ein Fahrgast ohne Fahrschein wird in Weißenhorn des Zuges verwiesen. Später fällt der Mann auch in Senden negativ auf. Polizisten nehmen ihn vorläufig fest.

Ein rabiater Fahrgast hat sich am Samstag in Weißenhorn und Senden mit einem Zugbegleiter und der Polizei angelegt. Aus Wut warf er eine Flasche gegen den Zug und wurde ausfallend. Er muss sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten.

Am frühen Samstagnachmittag wurde die Polizei Senden durch einen Zugbegleiter über eine randalierende Person im Zug informiert. Ein 30-Jähriger war laut Polizeibericht zuvor mit der Bahn von Weißenhorn nach Senden gefahren. Da er keinen gültigen Fahrschein hatte, keine FFP2-Maske trug und lediglich eine kaputte OP-Maske mit sich führte, wurde der Mann bereits in Weißenhorn des Zuges verwiesen. Er warf daraufhin eine Bierflasche gegen den Zug.

In Senden flüchtet der 30-Jährige vor der Polizei

In Senden wollte der 30-Jährige nach weiteren Angaben der Polizei erneut in einen Zug einsteigen, was ihm allerdings verwehrt wurde. Aus Wut zerschlug der Mann eine Schnapsflasche auf dem Bahnsteig. Anschließend flüchtete der Mann. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten ihn jedoch im Rahmen einer Fahndung vorläufig festnehmen. Da der Mann keine Ausweispapiere bei sich hatte, wurde er zur Polizeistation gebracht. Dort konnte seine Identität festgestellt werden.

Am Zug entstand dem Polizeibericht zufolge kein Sachschaden. Da der 30-Jährige bei der Auseinandersetzung auch den Zugbegleiter beleidigte, muss er sich nun wegen verschiedener Straftaten sowie einer Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz verantworten. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. (AZ)

