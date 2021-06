Trickdiebstahl: Täter plündern Konto eines Mannes in Weißenhorn

Zwei Männer sprachen einen 68-Jährigen in Weißenhorn an und bedrängten ihn, als dieser Geld abhob. Dabei spähten sie seine PIN-Nummer aus. Der Schaden ist groß.

Sie verwickelten ihn in ein hektisches Gespräch, spähten seine PIN-Nummer aus und plünderten sein Konto. Dieses Schreckensszenario widerfuhr einem 68-jährigen Mann am vergangenen Samstag in Weißenhorn. Wie die Polizei mitteilt, befand sich das Opfer zur Tatzeit am vergangenen Samstag gegen 11.15 Uhr am Geldautomaten der VR-Bank in Weißenhorn in der Herzog-Georg-Straße und war damit beschäftigt, Geld abzuheben.

Plötzlich wurde er von zwei Männern in französischer Sprache angesprochen, in ein hektisches Gespräch verwickelt und bedrängt. Einer der Männer äußerte wiederholt, dass der Geldautomat defekt sei und hantierte dabei immer wieder mit seiner EC-Karte an dem Geldautomaten, obwohl sich die Karte des Geschädigten bereits im Automaten befand.

Weißenhorn: Täter heben 4700 Euro vom Konto des 68-Jährigen ab

Laut Polizeiangaben muss dabei einer der Täter in einem günstigen Moment die EC-Karte des 68-Jährigen gestohlen haben. Der Mann war schließlich davon überzeugt, dass seine Karte vom Automaten eingezogen worden war und verließ diesen. In den folgenden 15 Minuten wurden 4700 Euro vom Konto des bestohlenen Mannes abgehoben. Zudem besorgten sich die Täter Zigaretten aus einem Zigarettenautomaten.

Bei der Überprüfung des Geldautomaten durch die Polizei wurde festgestellt, dass die Täter einen Sichtschutz am Tastenfeld abgeschnitten hatten und so die PIN des Geschädigten ausspähen konnten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: