Unbekannte stehlen Baugerüst im Wert von 17.000 Euro in Weißenhorn

Von einer Baustelle in Weißenhorn sind große Teile eines Baugerüsts verschwunden, das dort gelagert war. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein kurioser Diebstahl beschäftigt die Polizei in Weißenhorn. Dort haben unbekannte Täter auf einer Baustelle ein dort gelagertes Baugerüst im Wert von 17.000 Euro gestohlen.



Das Gerüst war nach Angaben der Polizei bereits abgebaut und lagerte auf der Baustelle an einer Lagerhalle, die sich auf freiem Gelände in Weißenhorn, an der Verlängerung der Richard-Wagner-Straße, befindet. Die Teile des Gerüsts befanden sich auf Paletten und in Gitterboxen. Als ein Mitarbeiter der Gerüstbaufirma diese abholen sollte, fiel ihm auf, dass einiges davon fehlte.

Möglicherweise wurden die Täter in Weißenhorn von Zeugen beobachtet

Die Polizei vermutet, dass der oder die unbekannten Täter das Diebesgut im Zeitraum zwischen Montag, 4. Oktober, 18 Uhr, und Donnerstag, 7. Oktober, 12 Uhr, auf einen LKW oder einen Anhänger aufgeladen haben, wobei wohl ein Stapler eingesetzt werden musste. Es könnte auch möglich sein, dass die Täter die Gitterboxen zunächst leergeräumt und nach dem Verladen wieder eingeräumt haben und dabei möglicherweise von Zeugen beobachtet wurden. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 07309/96550 entgegen. (AZ)

