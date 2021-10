Weißenhorn

vor 19 Min.

Weißenhorn baut eine Sammelgarage für Fahrräder am Bahnhof

Die Stadt Weißenhorn plant den Bau einer Sammelgarage am Bahnhof, in der Fahrräder sicher aufbewahrt werden können.

Plus Der Weißenhorner Stadtrat spricht sich für zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder am Bahnhof aus. Der Standort für die neue Anlage steht schon fest.

Von Jens Noll

Sichere, überdachte Abstellplätze für Fahrräder, dazu Schließfächer, in denen Akkus von E-Bikes, Wertsachen oder Helme aufbewahrt werden können und das alles direkt am Bahnhof: Mit einer neuen Sammelgarage für Fahrräder möchte die Stadt Weißenhorn noch attraktiver für Radfahrerinnen und Radfahrer werden und so gleichzeitig auch einen Mangel beseitigen. Denn die vorhandenen Abstellanlagen reichen zu den Spitzenzeiten nicht aus. Und es ist absehbar, dass die Nachfrage noch steigt. Denn im Dezember 2023 ist eine Erhöhung der Zugfrequenz am Weißenhorner Bahnhof auf den Halbstundentakt geplant. "Wir erwarten, dass dann mehr Menschen mit Bahn und Rad anreisen", sagt Volker Drastik, der Ansprechpartner für den Radverkehr im Weißenhorner Rathaus. Er stellte dem Stadtrat am Montagabend die Pläne für die Sammelgarage vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen