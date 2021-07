Weißenhorner Streetworkerin: So hart trifft die Corona-Pandemie die Jugend

Plus Jelka Ackermann arbeitet in Weißenhorn als Sozialarbeiterin auch mit Jugendlichen. Sie berichtet, wie schwer die Pandemie für die jungen Erwachsenen war.

Seit mehr als 14 Monaten müssen die Menschen mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zurechtkommen. Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen waren verschieden betroffen. Die Weißenhorner Streetworkerin Jelka Ackermann berichtet, wie sich Corona auf die Jugendlichen in der Fuggerstadt ausgewirkt hat.