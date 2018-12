19:25 Uhr

Wie kamen die Gerüchte nach dem Gerangel in Babenhausen zustande?

Plus Die Polizei widerlegt, dass drei Asylbewerber einen 19-Jährigen in Babenhausen angegriffen haben. Die Babenhauser Ortsgruppe der AfD nimmt Stellung.

In Babenhausen ist ein junger Mann am frühen Samstagmorgen bei einer Rangelei verletzt worden. Spekulationen über den Vorfall verbreiteten sich danach rasend schnell über die sozialen Netzwerke. Gerüchte über drei Asylbewerber, die den 19-Jährigen angegriffen haben sollen, kursierten. Die Ermittlungen der Polizei bestätigen das allerdings nicht. Was ist tatsächlich geschehen?

Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Nacht zum Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der alkoholisierte 19-Jährige war offenbar auf dem Nachhauseweg von einer Feier, als er mit einem Unbekannten zusammenstieß, der wohl ebenfalls angetrunken war. Sie berührten sich an den Schultern, es entwickelte sich eine Schubserei. Der Unbekannte schlug dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde leicht verletzt und musste im Krumbacher Krankenhaus behandelt werden. In sozialen Netzwerken machten in der Folge rasch Meldungen über einen Überfall dreier Asylbewerber auf einen Deutschen die Runde. Als Quelle wurde oftmals die Babenhauser Ortsgruppe der AfD genannt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Diese Informationen erwiesen sich „offensichtlich als falsch“, so die Polizei am Samstagabend. Von dem Täter sei bislang nur bekannt, dass es sich um einen etwa 1,85 Meter großen Mann handelte, der einen schwarzen Kapuzenpulli trug. Ein Sprecher der Polizei sagte am Sonntag, dass die Ermittlungen in der Sache laufen. Zudem werde die Polizei den verbreiteten Nachrichten und Kommentaren nachgehen und prüfen, ob ein Straftatbestand vorliegt. Der Vorsitzende der AfD-Ortsgruppe Roman Zebe nahm auf Nachfrage unserer Redaktion Stellung. Er sei am Samstagmorgen von einem Familienmitglied des Opfers angerufen worden, das ihm „glaubhaft versichert“ habe, dass der Mann von drei dunkelhäutigen Männern überfallen worden sei und auch, dass Anzeige erstattet wurde. Daraufhin habe er eine Meldung auf der Internetseite der Ortsgruppe veröffentlicht. Am Samstagabend habe der 19-Jährige seine Aussage dann korrigiert. Zu diesem Zeitpunkt waren die falschen Nachrichten bereits in aller Munde. (stz) Lesen Sie außerdem:

