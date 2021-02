13:38 Uhr

Zufällige Festnahme: Frau versteckt sich in Illertissen hinter der Tür

Die Polizei war eigentlich wegen eines anderen Falls in einer Obdachlosenunterkunft. Weil eine 23-Jährige ein auffälliges Versteck wählte, wurden die Beamten misstrauisch.

Beamte der Polizei Illertissen kontrollierten am Mittwochvormittag eine Obdachlosenunterkunft in der Beethovenstraße. Dort sollte sich eine 29-Jährige aufhalten, obwohl sie von der Stadt Illertissen ein Hausverbot erhalten hatte. Die Frau hatte in in der Vergangenheit wiederholt Einrichtungsgegenstände mutwillig beschädigt. Sie hielt sich dort tatsächlich in der Wohnung eines 40-Jährigen auf und bekam von der Polizei einen Platzverweis.

Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet. Die Beamten fanden zudem eine geringe Menge Marihuana in den Räumlichkeiten, welches offen herumlag. Auch das Rauschmittel konnte der 29-Jährigen zugeordnet werden, weshalb ein weiteres Strafverfahren gegen sie eingeleitet wurde.

Polizisten entdecken gesuchte 23-Jährige

Doch damit nicht genug - in der Unterkunft konnten die Polizisten eine mit Haftbefehl gesuchte Frau festnehmen. Misstrauisch wurden die Beamten, weil sich die 23-Jährige in der Nachbarwohnung auffällig hinter der Tür versteckt hielt. Sie befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

