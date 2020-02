vor 24 Min.

Zum Valentinstag gibt es Schokolade statt Strafzettel

Wer am Freitag in Illertissen richtig parkt, darf auf eine Belohnung hoffen. Was sich Stadt und Werbegemeinschaft davon versprechen.

Von Rebekka Jakob

Einmal im Jahr zeigen die Mitarbeiterinnen der städtischen Parküberwachung in Illertissen ein Herz für Autofahrer. Zumindest für die, die richtig geparkt haben. Bereits zum vierten Mal starten Stadt und Werbegemeinschaft Illertissen nämlich am Valentinstag, 14. Februar, ihre gemeinsame Aktion. Deswegen verteilen die Kontrolleurinnen in der Innenstadt diesen Freitag wieder Schokoherzen statt Strafzettel.

In den vergangenen Jahren sei die Aktion bei den Bürgern und Autofahrern sehr gut angekommen, sagt Martina Matzner, die Geschäftsstellenleiterin der Kommunalen Verkehrsüberwachung in Illertissen. Darum sind auch für dieses Jahr die Flyer schon längst gedruckt worden, welche die Außendienstmitarbeiterinnen am Vormittag des Valentinstags verteilen werden – an den richtig parkenden Fahrzeugen in der Innenstadt.

Zum Valentinstag ein Dankeschön für alle, die richtig parken

Mit der Aktion möchten sich die Stadt und die Werbegemeinschaft gemeinsam bei den Fahrern bedanken, dass sie richtig geparkt haben und die Illertisser Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt nutzen. Es gibt außerdem einen Hinweis auf den Erhalt von kostenlosen Parkscheiben in den Geschäften und einen weiteren Hinweis auf verschiedene Parkmöglichkeiten in Illertissen. Und vor allem gibt es zum Flyer ein Schokoladen-Herz als Dankeschön.

Im vergangenen Jahr haben die motorisierten Besucher der Illertisser Innenstadt offenbar richtig viel Lob verdient: 1000 Exemplare des Flyers steckten die Kontrolleurinnen im Laufe des Tages hinter die Scheibenwischer von Autos, die korrekt abgestellt wurden. Anlass für Tadel hatte es dagegen kaum gegeben – und wenn, dann ist dieser ausnahmsweise auch sehr milde ausgefallen.

Am Freitag: Keine Knöllchen für Falschparker

Das wird übrigens auch diesen Freitag wieder so gehandhabt werden: Falschparker werden an diesem Tag zwar keinen Flyer und keine Schokolade an ihrem Auto vorfinden. Es werden aber am Valentinstag auch keine Knöllchen in Illertissen verteilt, versichert die Kommunale Parküberwachung.

Wie die Aktion in den vergangenen Jahren lief, lesen Sie hier:

Themen folgen