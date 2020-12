vor 1 Min.

Zwischen Mehl und Milch: So läuft der Advent in der Dinkelbäckerei

Kurt Wiedenmayer, Bäckermeister des „Dinkelbeck“ in Vöhringen, bäckt Stollen nach herkömmlicher Art. Tradition wird in seiner Bäckerei hochgehalten.

Plus Für die Dinkelbäckerei Wiedenmayer in Vöhringen ist der Advent eine arbeitsintensive und schöne Zeit. Traditionen spielen eine große Rolle.

Von Anna Katharina Schmid

Der Lehrling muss beim Hieven des großen Kübels helfen: 15 Kilogramm Sultaninen, Orangeat, Zitronat und Nüsse rutschen in die Schüssel. Kurt Wiedenmayer schaltet die Maschine an. Schwerer Rumgeruch steigt aus dem Teig auf und vermischt sich mit dem Duft von Äpfeln und Zimt. Der Advent ist in der Dinkelbäckerei Wiedenmayer in Vöhringen angekommen. Die bewährten Rezepte für Hutzelbrot und Plätzchen kommen aus der Schublade, alte Traditionen leben auf. „Die Stimmung ist einfach besonders, da kann ich meine Seele baumeln lassen“, sagt Lissi Wiedenmayer, die gemeinsam mit ihrem Mann Kurt die Bäckerei betreibt. Meistens beginnt der Tag in der Bäckerei um vier Uhr. Morgens schalte sie erst einmal die weihnachtliche Beleuchtung ein und genieße die Ruhe. „Wenn man so früh anfängt, gehört einem die Nacht“, sagt die Bäckerin.

Bäckermeister Kurt Wiedenmayer, der das Geschäft seit fast 50 Jahren leitet, freut sich im Advent vor allem auf sein Lieblingsrezept: Dinkelstollen. Der steht am Morgen in der Bäckerei auf dem Programm. Die Stollenmischung rollt bereits unter dem Knethaken durch die große Schüssel, gespickt mit feinen Rosinen und Nüssen. Wiedenmayer tupft die Fingerspitzen in den Teig. Weich und fluffig – so soll er sein. Damit die Hefe gut arbeiten kann und nicht beschwert wird, ist ein Vorteig wichtig. Dieser bereits gegangene Hefeteig kommt in ein Gemisch aus Butter und Gewürzen, erst zum Schluss folgen Nüsse und Früchte.

Das Erfolgsrezept ist handgeschrieben

Der Bäcker hält ein handgeschriebenes Rezept in den Händen, das Papier und sein weißer Kittel sind mit Mehl bestäubt. Das Backen mit Dinkelmehl ist seine Leidenschaft, nun schon seit nahezu 30 Jahren. Was das Besondere an dem Dinkelgebäck ist? „Man muss sich an das Produkt anpassen. Nicht anders herum“, erklärt der „Dinkelbeck“ Wiedenmayer. Es sei wichtig, sich ganz auf die Eigenheiten des Getreides einzustellen. Den Aufwand entschädigen die vielen positiven Effekte: Dinkel enthält mehr höherwertiges Eiweiß, Mineralstoffe und Vitamine als Weizen.

Wiedenmayer bezieht für seine Bäckerei das Oberkulmer Rotkorn, eine alte Dinkelsorte, in Bio-Qualität. Eine industrielle Herstellung kommt für ihn nicht infrage. Neben dem Stollen füllen die Gesellin und der Lehrling Plunderteig mit einer fruchtig duftenden Apfelmasse. Diese Teiglinge werden eingefroren und bei Bedarf aufgebacken.

Die Weihnachtsbäckerei läuft parallel zu dem normalen Geschäft, was für den Betrieb einen großen Aufwand bedeutet. Wiedenmayers Hauptaugenmerk liegt auf den Broten. Der 72-Jährige steigt die Stufen zum Verkaufsraum hinauf, hält kurz neben einem Korb mit dunklem Vollkornbrot. Er bricht einen Laib auf, das Innere dampft. „Frisch aus dem Ofen – wie das gut riecht“, schwärmt er. Eine seiner Leidenschaften ist das Kreieren neuer Rezepte. Brot mit Hafer, Hanf oder Soja: Wiedenmayer lässt sich gern von gesunden Zutaten inspirieren.

Viele Bäckereien sind verschwunden - die Dinkelbäckerei nicht

Sein Geschäft ist erfolgreich. „Viele andere kleine Bäcker verschwinden. Wir stehen gut da“, sagt der 72-Jährige. Er hat die Bäckerei von seinem Vater übernommen, gegründet wurde sie von Wiedenmayers Großvater. Sein Großvater diente im Ersten Weltkrieg, sein Vater im Zweiten. Beide kehrten zurück. In den 113 Jahren seit der Gründung haben die Wiedenmayers die Räume stetig erweitert. Die Kunden schätzten die handgemachten Produkte, wie Wiedenmayer sagt. Sein eigener Sohn absolvierte im September in diesem Jahr die Meisterprüfung und wird bald übernehmen.

Für Kurt Wiedenmayer ist das kein Abschied. Er habe dann lediglich mehr Zeit für seine Hobbys – Radfahren, Wandern, Skitouren. Der Bäckermeister rollt den weichen Stollenteig aus, drückt mit einem Holzstab eine Kuhle in die Mitte und legt die zwei Hälften übereinander. „So macht man Stollen auf herkömmliche Art, ohne Form“, erklärt er. Er zupft die äußeren Rosinen ab, damit sie beim Backen nicht verbrennen. Die Rezepte für Stollen, Hutzelbrot und Plätzchen sind fast in jedem Jahr dieselben. Wiedenmayers Herz hängt vor allem an den Eierspringerle. Der Teig besteht lediglich aus Eiern, Mehl und Zucker und wird in traditionelle Formen gegossen. Wiedenmayer sagt: „Das war früher das Marzipan der armen Leute.“

Dieses Traditionsgebäck stellt außer ihm kaum noch jemand her

Das helle Gebäck erhärtet schnell und landete früher oft als Dekoration am Christbaum. Die Muster für Eierspringerle reichen von einfachen Blumen über kunstvoll verzierte Herzen bis zu eigens für die Bäckerei geschnitzte Wappen. Heutzutage stellen nur noch wenige Bäckereien Eierspringerle her. Wiedenmayer will die Tradition am Leben erhalten.

