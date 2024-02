Altenstadt-Filzingen

11:47 Uhr

Bei der Schulbushaltestelle in Filzingen soll künftig Tempo 30 gelten

Trotz Bedenken hielt der Altenstadter Bauausschuss mit knapper Mehrheit an der bestehenden Beschlusslage zu Tempo 30 in der Alten Straße in Filzingen fest.

Von Armin Schmid

Im Bereich der Schulbushaltestelle und der Alten Straße in Filzingen soll Tempo 30 ausgewiesen werden. Bürgermeister Wolfgang Höß berichtete in der Bauausschusssitzung, dass man schon dafür gerügt worden sei, weil die Maßnahme noch nicht ausgeführt wurde. Allerdings habe man zu diesem Vorhaben eine polizeiliche Stellungnahme erhalten, die den Sachverhalt noch einmal in ein neues Licht rückt.

Demnach wäre eine Tempo-30-Zone in diesem Bereich nicht möglich. Eine Reduzierung auf 30 km/h hingegen ginge schon, sagte Höß. Aus der polizeilichen Stellungnahme ging weiter hervor, dass die Geschwindigkeit ohnehin reduziert werden müsse, wenn ein Bus die Haltestelle ansteuert, dort steht oder wieder losfährt. Dies sei den meisten Menschen, die Fahrzeuge führen, nicht bekannt. Bei Ausweisung von Tempo 30 werde das Vorbeifahren an Bussen mit Schrittgeschwindigkeit erst recht vergessen, heißt es weiter. Daher sieht Polizeihauptmeister Manuel Bronnenmayer in seiner Stellungnahme Tempo 30 im Bereich der Schulbushaltestelle als kontraproduktiv an.

