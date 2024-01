Hoher Schaden bei Verkehrsunfall in Altenstadt

Auf schneeglatter Straße ist am Donnerstag ein 43-Jähriger gegen einen anderen Pkw gekracht. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.

Ein 43-Jähriger hat am späten Donnerstagabend mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2031 in Richtung Illertissen einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann an der Einmündung zum Illerweg in Richtung Herrenstetten einbiegen. Aufgrund der schneeglatten Fahrbahn und der nicht angepassten Geschwindigkeit kam er dabei jedoch ins Rutschen.

Unfall in Altenstadt: Verursacher erwartet nun ein Bußgeldverfahren

Dabei prallte er gegen ein in der Einmündung wartendes Fahrzeug. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand, die Polizei schätzt jedoch den entstandenen Schaden an den beiden Pkw auf insgesamt rund 10.500 Euro. Gegen den Unfallverursacher leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)