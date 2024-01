Prozess um Doppelmord in Altenstadt beginnt – und soll 15 Monate dauern

Sohn und Schwiegertochter eines der beiden Mordopfer sowie ein Freund stehen vor Gericht, 50 Zeugen sollen aussagen. Ein neues Detail ist bekannt geworden.

Der Doppelmord von Altenstadt kommt noch im Januar vor Gericht. Das hat das Landgericht Memmingen bekannt gegeben. Demnach beginnt das umfangreiche Schwurgerichtsverfahren unter dem Vorsitz von Richter Bernhard Lang am Dienstag, 23. Januar. An insgesamt 29 Verhandlungstagen sollen nach heutigem Stand 50 Zeuginnen und Zeugen sowie ein Dutzend Sachverständige aussagen. Dass der Prozess so üppig ist, hat einen simplen Grund. Indes ist ein weiteres Detail bekannt geworden.

Doppelmord von Altenstadt: Prozess am Landgericht Memmingen beginnt

Die Staatsanwaltschaft Memmingen wirft dem Ehepaar Patrick Marcel und Julia O. vor, in der Nacht auf den 22. April 2023 in das Wohnhaus von Karl und Monika O. im Altenstadter Ortsteil Untereichen eingedrungen zu sein. Karl O., der Vater des Angeklagten, und seine Frau hätten mit keinem Angriff gerechnet und seien wehrlos gewesen. Die beiden Angeklagten, 38 und 33 Jahre alt, sollen Monika O. mit 44 Messerstichen und Karl O. durch Ersticken getötet haben. Anschließend sollen sie versucht haben, die Tat als erweiterten Suizid von Karl O. darzustellen. Angeklagt ist mit Joffrey S. ein weiterer Mann. Er soll mit der Tat gerechnet und sie billigend in Kauf genommen haben. Der 32-Jährige ist demnach mit dem Patrick Marcel und Julia O. befreundet. Er soll ihnen ein Auto geliehen haben und sollte er dem Paar laut Tatplan ein Alibi verschaffen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Das Landgericht hat nun ein weiteres Detail vermeldet, das bisher unbekannt war: Joffrey S. soll während der Tat das Kleinkind des Paars beaufsichtigt haben, dem der Mord vorgeworfen wird. Alle drei Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es bei der Tat ums Geld ging. Die beiden Hauptangeklagten hätten das Haus erben wollen, das sich in unmittelbarer Nähe zum eigenen Wohnhaus befindet. Patrick Marcel und Julia O. hätten verhindern wollen, das die Schenkung des Hauses von Karl an Patrick Marcel O. rückabgewickelt wird. Dem Paar wird zweifacher Mord, dem Angeklagten Joffrey S. Beihilfe dazu vorgeworfen. Für Mord sieht das Gesetz zwingend eine lebenslange Freiheitsstrafe vor, Beihilfe wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

Sohn und Schwiegertochter angeklagt: Verfahren ist ein Indizienprozess

Das Verfahren soll nach heutigem Stand im Mai 2025 zu Ende gehen. Bislang habe sich nur einer der drei Angeklagten geäußert. Bei allen Zeuginnen und Zeugen, die das Gericht hören werde, gehe es um äußere Umstände, erläutert Gerichtssprecher Jürgen Brinkmann. "Es ist ein reiner Indizienprozess, bei der Tat war niemand dabei", sagte er. Das mache das Verfahren so umfangreich. (AZ/mase)