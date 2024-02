Tochter erzählt: So fand sie die Leiche ihrer getöteten Mutter

Plus Ein glückliches Paar liegt im eigenen Blut: Im Prozess um den Altenstadter Doppelmord schildert die Tochter der Getöteten den schlimmsten Tag ihres Lebens.

Der Prozess um den Altenstadter Doppelmord geht weiter. Der sechste Verhandlungstag dürfte der schwerste für die Tochter und den Sohn der getöteten Monika O. sein, die als Nebenklägerin und Nebenkläger an dem Prozess teilnehmen. Die beiden schildern dem Gericht, wie sie die Ereignisse vom 22. April 2023 erlebt haben – der Tag, an dem sie erfahren mussten, dass ihre Mutter und deren Mann getötet wurden. Die Tochter und ihr Lebensgefährte hatten die Leichen gefunden.

"Nein, mir geht es nicht gut", antwortet die 29-jährige Tochter dem Anwalt, der sie im Prozess nach ihrem seelischen Zustand knapp ein Jahr nach dem schrecklichen Tag fragt. Bis heute sei sie in psychotherapeutischer Behandlung. Panikattacken begleiteten sie in den Wochen und Monaten nach dem 22. April des vergangenen Jahres, berichtet sie.