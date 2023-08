Unbekannter schlägt Seitenscheibe eines Autos in Attenhofen ein

Die Polizei Weißenhorn sucht Zeuginnen und Zeugen einer Sachbeschädigung in Attenhofen. Das betroffene Auto war in der Römerstraße geparkt.

Im Weißenhorner Stadtteil Attenhofen ist ein geparktes Auto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Zeit von Montag, 14. August, 20 Uhr, bis Mittwoch, 16. August, 11 Uhr, an dem Wagen, der in der Römerstraße auf Höhe der Hausnummer 28 stand, die Seitenscheibe hinten links eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Weißenhorn bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)