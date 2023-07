Aufheim

Dieses Ehepaar hält auch nach 65 Jahren eisern zusammen

Plus Ingeborg und Gustav Fronz sind seit 65 Jahren verheiratet und freuen sich über den Zusammenhalt ihrer großen Familie.

Am einfachsten sei es, das gute Miteinander vorzuleben, dann würde sich die Harmonie auf die Kinder übertragen, finden Ingeborg, 85, und Gustav Fronz, 87 Jahre alt. Er könne sich nicht erinnern, je in Streit geraten zu sein, sagt der Familienvater. Anlässlich der eisernen Hochzeit, die sie am 10. Juli gefeiert haben, blicken sie auf ihr in 65 Jahren aufgebautes Leben zurück: „Alles, was wir besitzen, wurde gemeinsam erarbeitet.“

Gustav Fronz wurde im slowakischen Obeckow nahe Ungarn geboren. Zusammen mit anderen Kindern im Ort wurde er noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs den Eltern weggenommen und in Familien im Sudetenland untergebracht. Ihn verschlug es nach Reichenberg, sein Bruder kam nur wenige Kilometer entfernt unter. Vor der Vertreibung musste die Mutter mit der kleinen Schwester in ein Lager, der Vater wurde in den Krieg eingezogen. Durch Vermittlung des Roten Kreuzes fand die Mutter ihre Buben wieder und nach Kriegsende wurde die Familie mit anderen Sudetendeutschen in Viehwaggons nach Deutschland ausgesiedelt.

