Rund 9000 Euro Schaden durch Unfall in Aufheim

Eine Autofahrerin ist in Aufheim gegen ein geparktes Auto gefahren. Sie wurde leicht verletzt.

Schätzungsweise 9000 Euro Schaden sind durch einen Verkehrsunfall in Aufheim entstanden. Wie die Polizei berichtet, kam am Dienstagnachmittag eine 72-jährige Autofahrerin in der Hausener Straße auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen ein geparktes Auto. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. (AZ)