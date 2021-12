Augsburg/Bellenberg

12:00 Uhr

Bauprojekt in Bellenberg: Gericht lehnt Klage gegen Investor ab

Weil das Verwaltungsgericht Augsburg ihre Klage gegen den Investor eines Wohnbauprojekts abgelehnt hat, ist die Enttäuschung bei Anwohnerinnen und Anwohnern in Bellenberg groß.

Plus Im Streit um ein Bauvorhaben in Bellenberg fällt das Verwaltungsgericht Augsburg ein Urteil. Auf die Begründung müssen die Anwohner allerdings warten.

Von Regina Langhans

Mit Spannung haben die drei Klageparteien in Bellenberg, die sich, wie berichtet, gegen ein geplantes Fünffamilienhaus in direkter Nachbarschaft wehren, das Urteil des Verwaltungsgerichts in Augsburg erwartet. Nun ist eine Entscheidung gefallen. Ihrer Klage wegen des Verstoßes gegen die Rücksichtnahme beziehungsweise gegen das Gebot der Rücksichtwahrung wurde jedoch nicht stattgegeben.

