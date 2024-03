Babenhausen

Ausbau der Judengasse in Babenhausen: Pflasterstein oder nicht?

Die Judengasse in Babenhausen wird in diesem Jahr optisch aufgewertet.

Plus Die Judengasse in Babenhausen wird optisch aufgewertet. Nun hat sich der Marktrat eingehend mit der Materialauswahl befasst.

Von Sabrina Karrer

Die Judengasse in Babenhausen, eine zentrale Straße im Ortskern, wird in diesem Jahr aufgewertet. Momentan sind viele provisorisch geflickte Stellen zu sehen, weshalb die Straßenoberfläche erneuert wird. Stellt sich nur die Frage, wie die Judengasse danach gestaltet sein soll? Darum ging es in der jüngsten Sitzung des Marktrats.

Mit dem Ausbau der Straße hat sich das Gremium bereits befasst. Nun ging es noch um Material, das zum Einsatz kommen soll. "An uns ist die Alternative herangetragen worden, alles zu pflastern", sagte Stefan Bäumler vom beauftragten Ingenieurbüro. Ursprünglich war es geplant, Gehwege und Parkplätze mit Pflasterstein optisch abzusetzen.

