Baustellen, Kita-Einzug & Co.: Was bringt das neue Jahr in Babenhausen?

In der Betreuung der jüngeren Kinder wird sich im Frühjahr einiges ändern. Dann soll nämlich die neue "Kita am Schloss" ihre Türen öffnen. Die Einrichtung mit 165 Betreuungsplätzen befindet sich im ehemaligen Ökonomietrakt des Fuggerschlosses, den das Haus Fugger dazu in den vergangenen Jahren sanieren ließ. Das hat länger gedauert als ursprünglich geplant. "Wir gehen davon aus, dass im Mai die Kinder in das neue Gebäude einziehen können", so Göppel. Damit werden auch provisorische Raumlösungen enden, zu denen Babenhausen sich zwischenzeitlich gezwungen sah.