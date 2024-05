Babenhausen

12:00 Uhr

Besserer Hochwasserschutz und neues Naherholungsgebiet für Babenhausen

Plus Das Wasserwirtschaftsamt hat im Süden von Babenhausen zwei Projekte an Günz und Mühlkanal umgesetzt. Der Bürgermeister bezeichnet sie als "einen Meilenstein".

Von Sabrina Karrer

Bei heftigen Unwettern oder wenn über Tage hinweg viel Regen fällt, werden einige Menschen in Babenhausen nervös. Anlieger des Mühlkanals erinnern sich an Tage und Nächte, in denen sie Sandsäcke über ihre Grundstücke schleppen oder vollgelaufene Keller leerpumpen mussten. Verschiedene Maßnahmen im Landkreis Unterallgäu sollen dazu beitragen, dass so etwas in Zukunft bestenfalls nicht mehr vorkommt. Ein Projekt zum innerörtlichen Hochwasserschutz in Babenhausen ist jetzt zum Abschluss gekommen. Aber nicht nur das.

2022 und 2023 wurde unter Federführung des Wasserwirtschaftsamts Kempten (WWA) eine kritische Stelle an der Fabrikstraße verändert und entschärft. Am südlichen Ortsrand von Babenhausen, dort, wo sich Günz und Mühlkanal trennen, ist ein Drosselbauwerk entstanden. Es begrenzt nun die Wassermenge, die in den Mühlkanal gelangt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen